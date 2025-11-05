www.bernecker.info

Das letzte Quartal velrief überraschend gut und so schaut AMGEN noch optimistischer auf das ganze Jahr, als es vorher schon der Fall war. Der Biotech-Konzern aus den USA teilte gerade mit, dass der Umsatz bei 35,8 bis 36,6 Mrd. $ liegen dürfte, während Analysten bisher mit weniger gerechnet hatten. Zuvor lag die Prognose bei 35 bis 36 Mrd. $. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet AMGEN nun 20,60 bis 21,40 $ nach 20,20 bis 21,30 $ zuvor. Im dritten Quartal war der Umsatz um 12 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 9,6 Mrd. $ Dollar gestiegen. Das bereinigte EPS legte wegen höherer Ausgaben und Steuern nur um 1 % auf 5,64 $ zu. Das ist Treibstoff für die Aktie!