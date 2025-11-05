DJ S&P Global: Eurozone-Wirtschaft mit starkem Aufschwung im Oktober

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Wirtschaft der Eurozone hat im Oktober das stärkste Wachstum seit Mai 2023 verzeichnet und dürfte damit den gedämpften Trend der ersten neun Monate dieses Jahres wohl endgültig durchbrochen haben. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 52,5 Zähler von 51,2 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.

Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 52,2 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 53,0 Punkte von 51,3 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Stand von 52,6 ergeben, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.

Zum Aufschwung beigetragen hat die kräftig anziehende Nachfrage, die für das größte Auftragsplus seit zweieinhalb Jahren sorgte. Gleichzeitig beschleunigte sich der Stellenaufbau auf ein 16-Monatshoch, obwohl der Ausblick etwas weniger optimistisch ausfiel als im Vormonat.

Der Anstieg der Einkaufspreise verlangsamte sich zum zweiten Mal hintereinander und fiel schwächer aus als im langjährigen Mittel. Die Verkaufspreise wurden hingegen so deutlich angehoben wie zuletzt vor sieben Monaten.

