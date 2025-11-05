© Foto: Christian Charisius - dpa

Nachdem die Aktie des Hamburger Biotech-Unternehmens vorbörslich noch im Plus lag, rutschte sie im Xetra-Handel zweistellig ins Minus. Der Grund sind die enttäuschenden Quartalszahlen.Auslöser für den Kursrutsch waren enttäuschende Quartalszahlen und ein operativer Verlust, der sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich ausgeweitet hat. Hauptgrund bleibt die anhaltend schwache Nachfrage im Pharmadienstleistungsgeschäft. Diese führt zu einer Unterauslastung der Kapazitäten - bei gleichzeitig hohen Fixkosten. Der Umsatz ging in den ersten neun Monaten um 7,1 Prozent auf 535?Millionen Euro zurück. Während das Geschäft im Bereich Discovery & Preclinical Development um über 12 Prozent schrumpfte, …