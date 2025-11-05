Mit der Anlage am Standort Bamberg werden die EU-Vorgaben für grünen Wasserstoff eingehalten. Es ist der erste eigene Elektrolyseur, den Bosch betreibt. Im März verkündete Bosch sein Engagement auf dem Wasserstoff-Markt. Nun, rund ein halbes Jahr später hat es zwei Protonen-Austausch-Membran (PEM)-Elektrolyse-Stacks mit insgesamt 2,5 Megawatt Leistung am Standort Bamberg in Betrieb genommen. In der ersten eigenen Anlage werde erneuerbarer Wasserstoff unter Einhaltung der EU-Vorgaben produziert, teilte Bosch am Mittwoch mit. Diese sehen unter anderem die gleichzeitige Erzeugung des erneuerbaren ...

