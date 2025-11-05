DJ Bundeskartellamt erlaubt Freenet Übernahme von Mobilezone

DOW JONES--Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen die Übernahme der Mobilezone Deutschland GmbH durch Freenet. Wie die Behörde mitteilte, hat sie den Zukauf im Vorprüfverfahren freigegeben. Freenet hatte die Übernahme für rund 230 Millionen Euro Anfang Oktober mitgeteilt.

"Die geplante Übernahme stärkt die Position von Freenet als größtem unabhängigen Nachfrager gegenüber den Mobilfunknetzbetreibern Telekom, Vodafone, Telefonica und 1&1", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Dies kann zu größeren Vertragsgestaltungsspielräumen von Freenet und damit gegebenenfalls auch zu einer Belebung des Wettbewerbs zwischen diesen Netzbetreibern führen."

Im Bereich Festnetz-Internetanschlüsse, beim Einzelhandel mit Elektronikgeräten wie Smartphones oder Kopfhörern sowie beim Großhandel mit Elektronikgeräten bestünden wegen der geringen Umsätze und Marktanteile ebenfalls keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken.

