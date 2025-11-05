Für Novo Nordisk lief das erste Quartal unter dem neuen CEO Mike Doustdar nicht rund. Der dänische Pharmakonzern verfehlt bei Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal die Gewinnerwartungen und senkt die Prognose für das Gesamtjahr zum dritten Mal. Der Markt reagiert überraschend gelassen.Im dritten Quartal erzielte der Hersteller von Diabetes- und Adipositas-Medikamenten einen Umsatz in Höhe von 75,0 Milliarden Dänische Kronen. Das sind 5,2 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär