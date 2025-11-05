Advanced Micro Devices (AMD) präsentierte am gestrigen Dienstag (04. November) die Ergebnisse des 3. Quartals 2025. In der Vergangenheit wusste AMD nicht immer zu überzeugen. Und so war die Anspannung hinsichtlich des Q3-Berichts groß. Und obgleich das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara starke Zahlen vorlegte, ging es für die Aktie im Anschluss nach unten. AMD - Starke Zahlen ohne Wirkung AMD gab den Umsatz für das 3. Quartal ...

