Der Dax kommt in diesen Tagen nicht in Fahrt. Nach einem kurzen Aufbäumen gleich zu Wochenbeginn gerät der Index mehr und mehr unter Druck.Wer nach dem Verlust der 24.000er Marke auf einsetzende Käufe und ein rasches Comeback des Index oberhalb von 24.000 Punkten gehofft hatte, wird bislang enttäuscht. Dem Index scheint es schlichtweg an Kraft zu fehlen, um Akzente auf der Oberseite zu setzen. Das Unvermögen, Aufwärtsmomentum zu kreieren, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.