EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dermapharm Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Dermapharm Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort: https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort: https://ir.dermapharm.de/en/investor-relations/financial-reports-presentations/
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Deutschland
Internet:
ir.dermapharm.de
