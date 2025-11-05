© Foto: Jonathan Raa - Sipa USA

Ein US-Gericht stoppt Pfizers Versuch, das Novo-Angebot für Metsera zu blockieren. Jetzt muss der Pharmariese nachlegen - oder die Übernahme ist verloren.Der Pharmakonzern Pfizer hat vor Gericht eine empfindliche Niederlage erlitten. Ein Richter des Delaware Court of Chancery wies den Antrag ab, das Übernahmeangebot von Novo Nordisk für das Adipositas-Start-up Metsera zu stoppen. Pfizer hatte zuvor bereits einen Fusionsvertrag mit Metsera unterzeichnet und wollte das überraschend höhere Angebot des dänischen Rivalen aushebeln. Wie Bloomberg News berichtet, muss Pfizer nun innerhalb von zwei Tagen ein verbessertes Angebot vorlegen. Andernfalls darf Metsera die bestehende Vereinbarung mit …