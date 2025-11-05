Barrick Gold: Hier bahnt sich eine Mega-Übernahme an!
|13:54
|Barrick Gold: Hier bahnt sich eine Mega-Übernahme an!
|Barrick Gold: Hier bahnt sich eine Mega-Übernahme an
|06:34
|Gold vor dem nächsten Rekordhoch? Wir nehmen Barrick Mining, Laurion Mineral Exploration und Newmont unter der Lupe
|Gold befindet sich in einer historischen Aufwärtsbewegung. Nachdem der Preis im Rücksetzer die magische 4.000 USD Marke getestet hat, konsolidiert er sich auf einem hohen Niveau und sammelt Kraft für...
|Di
|Two Decades On, Barrick Faces Uncertain Future at Mali's Loulo Gold Mine Without Bristow
|Mo
|Neuvorstellung: Sankamap Metals - High Impact Kupfer-Gold-Kandidat mit Milliardenpotenzial!
|Mo
|Megafusion?: Entsteht ein neuer Goldriese? - Greift Newmont nach Barrick Mining?
|In der Goldbranche könnte etwas spektakuläres passieren: Newmont erwägt laut Bloomberg ein Gebot für Barricks Nevada-Vermögenswerte - oder plant sogar eine komplette Übernahme. So sollten sich Anleger...
