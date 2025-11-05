Nach dem Rücksetzer vom Vortag zeichnet sich am Mittwoch an den US-Börsen zumindest ein zumindest stabiler Auftakt ab. Während die auf Hochtouren laufende Berichtssaison dem Markt nicht eindeutig ihren Stempel aufdrücken kann, hatten Anleger am Dienstag damit begonnen, die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten zu hinterfragen. Sie bleiben daher zur Wochenmitte vorsichtig. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Nasdaq 100 eine Stunde vor dem Auftakt mit 0,1 Prozent im Plus auf 25.467 ...

