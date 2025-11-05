Die vollelektrischen SUV S05 und S07 der Tochtermarke Deepal feiern auf der Fleet Expo in Utrecht ihre Premiere. Vertrieben werden sie in den Niederlanden über die Emil'¯Frey Gruppe, die weitere chinesische Marken im Portfolio hat. Der chinesische Hersteller Changan, seines Zeichens einer der ältesten und der viertgrößte Autobauer des Landes, hatte im Nachgang der IAA Mobility im September den Marktstart in Deutschland vollzogen. Nun expandiert ...

