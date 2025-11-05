Die Aktie von Barrick Gold sorgt für Gesprächsstoff: Laut Tobias Bosler, Chefredakteur der Bosler Börse, ist das Papier nicht nur das "bessere Gold", sondern auch ein heißer Übernahmekandidat.Hintergrund sind Spekulationen über einen möglichen Komplettkauf durch den größeren Rivalen Newmont. Der Minenriese soll laut einem Bloomberg-Bericht Interesse an der vollständigen Kontrolle des gemeinsamen Joint Ventures in Nevada haben - ein Deal, der nach Einschätzung von Bosler nur über die vollständige Übernahme von Barrick möglich wäre. Barrick selbst sitzt auf einem der spektakulärsten neuen Goldfunde der vergangenen Jahrzehnte. Im sogenannten Fourmile-Gebiet sollen Schätzungen zufolge zwischen …