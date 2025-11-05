Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.11.2025 Kursziel: EUR 17,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Defensivere Signale im Ausblick trüben ansonsten gutes Q3



Koenig & Bauer hat heute den Q3-Bericht vorgelegt und die Guidance bestätigt. Die Zielerreichung wird beim operativen EBIT aufgrund der makroökonomischen Lage nun aber eher am unteren Ende der Guidance-Spanne (35-50 Mio. EUR) erwartet, was eine moderate Korrektur des Konsensus (>39 Mio. EUR) nach sich ziehen dürfte.



Höherer Umsatz bei erwartungsgemäß rückläufigem Auftragseingang: Beim Konzernumsatz verzeichnete Koenig & Bauer ein starkes Plus von 8,0% yoy auf 310,5 Mio. EUR (MONe: 300,0 Mio. EUR). Während das Segment Paper & Packaging (P&P) basisbedingt nur leicht um 1,4% yoy auf 178,2 Mio. EUR zulegte, stiegen die Erlöse im Segment Special & New Technologies dynamisch um 21,4% yoy auf 140,3 Mio. EUR. Der Auftragseingang lag in Q3 dagegen mit 249,9 Mio. EUR um 27,9% unter Vorjahr (9M: -13,3% yoy). Ursächlich hierfür ist neben dem auslaufenden drupa-Effekt vor allem die hohe Vorjahresbasis im Segment S&T durch Großaufträge der US-Bundesdruckerei (Banknote Solutions). Bereinigt um diesen Sondereffekt gingen die Neuaufträge in Q3 um 12,5% yoy zurück (9M: -3,5% yoy). Dies ist u.a. auf die US-Zölle und die Nachfragezurückhaltung im nordamerikanischen Markt zurückzuführen. Hier fallen für Koenig & Bauer-Produkte neben dem Basiszoll von 15% zum Teil Aufschläge von >50% an. Der Auftragsbestand des Konzerns rangiert mit 1.035,7 Mio. EUR (ca. 41% P&P; 59% S&T) aber nach wie vor auf einem auskömmlichen Niveau.



Signifikante Ergebnissteigerung durch S&T: Das operative Konzern-EBIT verbesserte sich in Q3 signifikant auf 16,0 Mio. EUR (Vj.: 4,2 Mio. EUR; bereinigt um drupa-Kosten), was einer operativen Marge von 5,2% entspricht. Auch erreichte das um die verbliebenen Einmalaufwendungen für das Fokusprogramm 'Spotlight' geminderte berichtete EBIT i.H.v. 15,4 Mio. EUR den besten Q3-Wert seit 2018 (Q3/18: 18,0 Mio. EUR). Allerdings überkompensierte der operative Turnaround bei S&T auf ein EBIT von 6,1 Mio. EUR (Vj.:-11,4 Mio. EUR) ein schwächeres operatives EBIT bei P&P von 7,4 Mio. EUR (Vj.: 11,8 Mio. EUR). Letzteres dürfte neben den US-Zöllen auch einem veränderten Produktmix mit höherem Asien-Anteil geschuldet sein. Nach 9M stand dennoch ein klar verbessertes operatives Konzern-EBIT von 6,4 Mio. EUR zu Buche (Vj.: -20,7 Mio. EUR). Auch fiel der FCF in Q3 mit 21,8 Mio. EUR (Vj.: -8,1 Mio. EUR) deutlich positiv aus.



Ausblick mit Einschränkung bestätigt: Durch das erfreuliche Q3-EBIT dürfte sich auch das traditionell sehr Q4-lastige Ergebnisprofil des Konzerns in diesem Jahr glätten. Konkret halten wir mit Blick auf die Guidance das Umsatzziel von 1,3 Mrd. EUR für gut erreichbar. Hierfür wäre in Q4 sogar ein Umsatzrückgang von bis zu 3,5% yoy verkraftbar. Dass der Vorstand das operative EBIT 'mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der unteren Hälfte des Korridors' sieht, deutet für Q4 allerdings auf ein im yoy-Vergleich niedrigeres operatives EBIT von 30-35 Mio. EUR (Vj.: 46,5 Mio. EUR) hin. Nichtsdestotrotz erachten wir die Ergebnis- und Margenerholung auf Basis der Spotlight-Maßnahmen als eindrucksvoll und rechnen mit einer weiteren Profitabilitäts steigerung in 2026. So bekräftigte der Vorstand seine strategische Zielsetzung von 1,5 Mrd. EUR Umsatz bei einer operativen EBIT-Marge von 5-6%, und erwartet für 2026 Fortschritte in dieser Richtung.



Fazit: Koenig & Bauer ringt mit den handelspolitischen Spannungen im wichtigen US-Geschäft (Umsatzanteil 9M: 23%; -5 PP yoy), während gleichzeitig Spotlight sichtbare Erfolge zeitigt. Wir nehmen neben 2025e auch unsere Ergebnisprognosen für 2026 ff. zurück, blicken aber weiterhin positiv auf den Investment Case der deutlich unter Buchwert notierenden Aktie (KBV: 0,6x). Mit einem leicht reduzierten Kursziel von 17,00 EUR bestätigen wir das Rating.







