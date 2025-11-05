EQS-Ad-hoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie
Der Aufsichtsrat der SCHOTT Pharma Management AG hat heute Dr. Christian Mias mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum neuen Chief Executive Officer (CEO) von SCHOTT Pharma bestellt. Er folgt auf Andreas Reisse, der planmäßig Ende April 2026 in den Ruhestand gehen wird. Dr. Christian Mias ist seit 2007 in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der SCHOTT Gruppe tätig, zuletzt als Leiter der Business Unit Electronic Packaging.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
|Hattenbergstraße 10
|55122 Mainz
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A3ENQ51
|WKN:
|A3ENQ5
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
