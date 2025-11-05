Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Mittwoch mit Unterstützung aus den USA berappelt. Nach der Eröffnung an der Wall Street ging es für den Dax deutlicher nach oben. Dabei ließ der deutsche Leitindex auch die 24.000-Punkte-Marke wieder hinter sich und schloss mit plus 0,42 Prozent auf 24.049,74 Zähler. Der etwas richtungslose Verlauf in dieser Woche findet damit seine Fortsetzung: Unter der runden Marke sind Schnäppchenjäger aktiv, darüber besteht Gefahr von Gewinnmitnahmen.In den USA ...

