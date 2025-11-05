Laut einer aktuellen Auswertung der Ratingagentur Morningstar sind das die zehn besten Aktien, die Anleger jetzt kaufen können und die zum Teil einen deutlichen Discount auf den eigenen fairen Wert ausweisen. Angesichts der hohen Bewertungen an den Börsen fällt es vielen Anlegern schwer, günstige Aktien zu finden, insbesondere solche, die entsprechende Qualität aufweisen. Die 10 besten Aktien, die Anleger jetzt kaufen können Doch die Ratingagentur ...

