In einer Phase globaler Korrekturen, die nun auch die US-Märkte erfasst hat, wird wahre Anlegerqualität sichtbar. Denn während schwache Hände in der Volatilität eine Bedrohung sehen, erkennen Strategen darin eine wertvolle Gelegenheit. Die Chance, robuste Unternehmen mit klarem Wettbewerbsvorteil und langfristigem Wachstumskurs zu einem temporär reduzierten Preis zu positionieren. Dieses Muster strategischer Einstiege nach Rücksetzern bei Branchenführern zeigt sich derzeit besonders deutlich bei Almonty Industries, Rheinmetall und D-Wave Quantum.Den vollständigen Artikel lesen ...
