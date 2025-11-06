Neue Partnerschaft dehnt die Reichweite von integrierten Finanzierungslösungen für den Frachtsektor aus, was für Nutzer die Flexibilität der WebCargo-Operationen von Freightos erhöht

Visa und Transcard haben heute die Einführung einer integrierten Finanzplattform der nächsten Generation bekannt gegeben, die Lösungen für den Zahlungsverkehr und das Betriebskapital in der Transport- und Logistikbranche bietet. Auch arbeiten Visa und Transcard gemeinsam an der Entwicklung von Agenten für das B2B-Segment.

Dank dieser Allianz werden Lösungen für die Vergabe von Krediten und Betriebskapital auf der führenden digitalen Plattform für Buchungen und Zahlungsverkehr WebCargo by Freightos (Nasdaq: CRGO) bereitgestellt. Die Zielgruppe sind Lufttransport- und Frachtunternehmen. Aufgrund des Know-how von Visa im geschäftlichen Bereich und der führenden Technologie für Zahlungsverkehr von Transcard haben Nutzer von WebCargo nun Zugang zu flexiblen Kreditbedingungen, nahtlosem Onboarding und automatischem Abgleich für ihre Cargo-Transaktionen. Die Lösung baut auf der virtuellen Infrastruktur der Karte von Visa auf, hebt die Engpässe zwischen Transportunternehmen und Luftfahrtgesellschaften beim Cashflow auf und verbessert die Nutzerfreundlichkeit bei der Buchung und der Bezahlung von Transportleistungen für alle Teilnehmer.

Visa und Transcard arbeiten auch gemeinsam an der Entwicklung von Agenten für das B2B-Segment, und Visa Intelligent Commerce (VIC) erstellt geschäftliche Standards und Tools, damit die Agenten die Lieferanten erreichen können und die Transaktionen sicher sind. Transcard hat bereits von Agenten unterstützte Funktionen in seine Plattform integriert, die Automatisierung ermöglichen, proaktiv Statistiken breitstellen und den Kunden dabei helfen, den Cashflow effizienter zu verwalten. Alle diese Fähigkeiten dienen der dynamischen Abstimmung von Zahlungen, einer Verbesserung des Managements des Betriebskapitals und der Gewinnung von umsetzbaren Erkenntnissen in einem von Agenten unterstützten Workflow.

"Wir bei Visa konzentrieren uns auf die Zukunft des Zahlungsverkehrs durch sichere, skalierbare und intelligente geschäftliche Lösungen," sagte Darren Parslow, Global Head of Visa Commercial Solutions. "Unsere Partnerschaft mit Transcard zeigt unsere Bemühungen, die Branche voranzubringen, unsere Technologie und unser Know-how zu verbessern, sodass unsere Kunden ihre Prozesse optimieren und sich in einem dynamischen globalen Umfeld behaupten können."

"Dank dieser Partnerschaft verbessern wir unsere integrierte B2B-Lösung für den Zahlungsverkehr und das Betriebskapital. Durch die Unterstützung von KI-Agenten werden Zahlungen aufeinander abgestimmt," sagte Greg Bloh, Transcard CEO. "Gemeinsam mit Visa verbessern wir die Nutzerfreundlichkeit der digitalen Buchung von Frachten und den damit verbundenen Zahlungsverkehr für WebCargo by Freightos."

"Wir bei Freightos möchten, dass der globale Handel reibungslos verläuft," sagte Zvi Schreiber, CEO von Freightos. "Wir helfen Importeuren, Exporteuren und Transportunternehmen, Frachtdienste online zu vergleichen, zu buchen und zu verwalten und dann auf modernem Weg und ganz einfach dafür zu bezahlen. Die Partnerschaft zwischen Visa und Transcard bringt uns einer Zukunft näher, in der der internationale Handel so einfach funktioniert wie die Buchung von einem Flug oder einem Taxi."

"Mit dieser Partnerschaft unterstreicht Visa die Bedeutung von integrierten Finanzdiensten und KI-Agenten. So werden wir zu einem Vorreiter für den geschäftlichen Zahlungsverkehr," sagte Piyush Tiwari, Head of Global Strategic Partnerships, Visa Commercial Solutions. "Insbesondere die Integration von Transcard und Freightos schafft eine Verbindung zwischen Luftfahrtgesellschaften und Transporteuren. Sie optimiert das Betriebskapital und kann zu wirklichem Wachstum führen. Wir sind stolz darauf, WebCargo by Freightos bei der Schaffung eines intelligenten, stabileren Transportsystems zu unterstützen."

Diese Zusammenarbeit zeigt die stetigen Bemühungen, die digitale Transformation im Transportwesen voranzutreiben. Zu diesem Zweck werden die Konnektivität, die operative Effizienz und die finanzielle Flexibilität von Luftfahrtgesellschaften, Transporteuren und deren Kunden erhöht.

Über Visa Inc.

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend bei digitalem Zahlungsverkehr, was die Transaktionen zwischen Verbrauchern, Verkäufern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Regionen erleichtert. Unsere Mission ist die Verbindung der Welt über ein innovatives, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetz. So können Menschen, Unternehmen und Wirtschaftssysteme gedeihen. Wir glauben, dass Wirtschaftssysteme, die jeden überall einschließen, jedem auch überall zunutze kommen. Teilnahme ist in unseren Augen entscheidend für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mehr erfahren Sie unter Visa.com.

Über Transcard

Transcard bietet umfassende Lösungen für die Orchestrierung von Zahlungsströmen für Banken, Fintechs und Unternehmen. Unsere KI-unterstützten, integrierten Zahlungslösungen ermöglichen global Transaktionen, Zusammenarbeit und die Weitergabe von Daten an Kunden und Lieferanten. Transcard's Lösungen vereinen zahlreiche Funktionen, integrierte Workflows, Systeme für die Aufzeichnung, mühelosen Abgleich und Sicherheit auf dem Niveau von Banken, um B2B- und B2C-Zahlungen für Unternehmen aller Größenordnung zu ermöglichen. Optimieren Sie Ihre finanziellen Operationen mit digitalen Zahlungsmitteln, überwachen Sie in Echtzeit die Ausführung, verringern Sie das Betrugsrisiko und erhöhen Sie für Kunden die Nutzerfreundlichkeit durch ein einziges Zahlungsportal. Mehr erfahren Sie auf Transcard.com.

Über Freightos

Freightos® (Nasdaq: CRGO) ist eine führende unabhängige Buchungsplattform für Frachtbuchungen. Auf Freightos treffen sich Betreiber von Ozeanschiffen, Luftfahrtgesellschaften, tausende von Transportunternehmen und mehr als zehntausend Importeure und Exporteure. So wird der weltweite Handel effizient, agil und stabil.

Über die Freightos Plattform wird die billionenschwere internationale Transportbranche digitalisiert. Die Softwarelösungen ermöglichen die Preisgestaltung, die Angebotserstellung, die Buchung, das Transportmanagement und die Bezahlung für Unternehmen aller Größen auf der ganzen Welt. Zu den Produkten zählen Freightos Enterprise für multinationale Importeure und Exporteure, Freightos Marketplace für kleine Importeure und Exporteure, WebCargo und 7LFreight by WebCargo für Transportunternehmen, WebCargo für Luftfahrtgesellschaften sowie Clearit, ein digitaler Zollbroker.

Mehr erfahren Sie unter freightos.com/investors.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251104077267/de/

Contacts:

David Thum

dthum@visa.com