DJ DHL steigert unerwartet Gewinn im 3Q - Ausblick bestätigt

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--DHL hat im dritten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs unerwartet den operativen Gewinn gesteigert und dabei die Margen verbessert. Unter dem Strich stieg der Gewinn sogar überproportional. Die konjunktur- und zollbedingt anhaltend volatilen Handelsvolumina konnte der Bonner Logistikkonzern laut Mitteilung überkompensieren, indem er Stellschrauben wie aktives Kapazitätsmanagement, strukturelle Kostensenkungen und Preiserhöhungen nutzte. Auch fuhr er die Investitionen herunter und beschränkte sie auf langfristige Wachstumsbereiche. Der vielbeachtete Free Cashflow verbesserte sich im Vorjahresvergleich stärker als erwartet.

Den Ausblick für 2025 mit einem EBIT von mindestens 6 Milliarden Euro und einem Free Cashflow ohne M&A von rund 3 Milliarden Euro bestätigte der DAX-Konzern. Er berücksichtige den bisher begrenzten Einfluss neuer US-Importregeln für Sendungen mit geringem Warenwert (De-Minimis-Regeln). Weiterhin unberücksichtigt lasse der Ausblick jedoch mögliche weitere Eskalationen bei Zöllen und Handelspolitik.

Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um rund 8 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro. Die Konsensschätzungen rechneten mit einem Rückgang auf 1,28 Milliarden Euro.

Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 7,3 Prozent von 6,7 im Vorjahr.

Unter dem Strich stieg der den Aktionären zuzurechnende Gewinn um 12 Prozent auf 840 Millionen Euro, erwartet worden war ein Rückgang auf 716 Millionen. Je Aktie betrug der Gewinn unverwässert 0,75 Euro verglichen mit 0,64 Euro im Vorjahr; die Schätzung lag bei 0,63 Euro.

Der Umsatz sank um 2,3 Prozent auf 20,13 Milliarden Euro, die Konsensschätzungen hatten einen stärkeren Rückgang auf 20,05 Milliarden antizipiert.

Der Free Cashflow (ohne M&A) stieg auf 1,2 Milliarden Euro von 682 Millionen; erwartet worden waren hier 735 Millionen.

