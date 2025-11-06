EQS-News: CENIT AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Stuttgart, 6. November 2025 - Die CENIT Gruppe liefert mit einem starken Ergebnis im 3. Quartal 2025 erste Ergebnisse ihrer laufenden Transformation. Bei einem annähernd stabilen Konzernumsatz konnten das EBIT auf 2,2 mEUR (Vj. 2,0 mEUR) sowie die EBIT-Marge auf 4,3% (Vj. 3,8%) gesteigert werden.
Im Einzelnen: Die CENIT Gruppe erreichte trotz eines insgesamt nach wie vor herausfordernden konjunkturellen Marktumfelds im 9-Monatszeitraum Umsatzerlöse leicht über dem Vorjahres-niveau. Der CENIT Konzern erwirtschaftete in diesem Zeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 154.201 TEUR (Vj. 151.433 TEUR/+1,8%). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um -1,8% auf 74.336 TEUR gesunken (Vj. 75.700 TEUR). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ist von 13.633 TEUR auf 14.152 TEUR (+3,8%) leicht gestiegen. Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services sind um 5,7% auf 65.489 TEUR gestiegen (Vj. 61.983 TEUR).
Der Rohertrag (Betriebsleistung abzüglich Materialaufwand) betrug 92.964 TEUR (Vj. 88.838 TEUR) und ist damit aufgrund einer verbesserten Marge um 4,6% gestiegen. Die CENIT erreichte ein EBITDA in Höhe von 5.655 TEUR (Vj. 10.413 TEUR/-45,7%) und ein EBIT von -1.504 TEUR (Vj. 3.966 TEUR/>-100,0%). Das Ergebnis je Aktie betrug -43,4 Cent (Vj. 11,1 Cent). Bei der Betrachtung sind hierin enthaltene Einmalaufwendungen i.H.v. rd. 4,0 mEUR im Wesentlichen aus dem ersten Halbjahr sowie Anlaufverluste von Akquisitionen zu beachten, die das Ergebnis in 2025 noch belasten.
Die vollständige Quartalsmitteilung zum 30.09.2025 finden Sie auf der Homepage der CENIT www.cenit.com/berichte
