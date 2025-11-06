EQS-News: CENIT AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Stuttgart, 6. November 2025 - Die CENIT Gruppe liefert mit einem starken Ergebnis im 3. Quartal 2025 erste Ergebnisse ihrer laufenden Transformation. Bei einem annähernd stabilen Konzernumsatz konnten das EBIT auf 2,2 mEUR (Vj. 2,0 mEUR) sowie die EBIT-Marge auf 4,3% (Vj. 3,8%) gesteigert werden. Im Einzelnen: Die CENIT Gruppe erreichte trotz eines insgesamt nach wie vor herausfordernden konjunkturellen Marktumfelds im 9-Monatszeitraum Umsatzerlöse leicht über dem Vorjahres-niveau. Der CENIT Konzern erwirtschaftete in diesem Zeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 154.201 TEUR (Vj. 151.433 TEUR/+1,8%). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um -1,8% auf 74.336 TEUR gesunken (Vj. 75.700 TEUR). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ist von 13.633 TEUR auf 14.152 TEUR (+3,8%) leicht gestiegen. Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services sind um 5,7% auf 65.489 TEUR gestiegen (Vj. 61.983 TEUR). Der Rohertrag (Betriebsleistung abzüglich Materialaufwand) betrug 92.964 TEUR (Vj. 88.838 TEUR) und ist damit aufgrund einer verbesserten Marge um 4,6% gestiegen. Die CENIT erreichte ein EBITDA in Höhe von 5.655 TEUR (Vj. 10.413 TEUR/-45,7%) und ein EBIT von -1.504 TEUR (Vj. 3.966 TEUR/>-100,0%). Das Ergebnis je Aktie betrug -43,4 Cent (Vj. 11,1 Cent). Bei der Betrachtung sind hierin enthaltene Einmalaufwendungen i.H.v. rd. 4,0 mEUR im Wesentlichen aus dem ersten Halbjahr sowie Anlaufverluste von Akquisitionen zu beachten, die das Ergebnis in 2025 noch belasten. Vermögens- und Finanzlage

Zum Bilanzstichtag betrug das Eigenkapital 40.574 TEUR (31.12.2024: 47.437 TEUR). Die Eigenkapitalquote belief sich auf 27,5% (31.12.2024: 30,3%). Der Bestand an Bankguthaben und liquiden Mitteln betrug zum Bilanzstichtag 20.420 TEUR (31.12.2024: 16.457 TEUR). Der operative Cashflow verbesserte sich im Wesentlichen durch operative Maßnahmen zum Management des working capitals auf 12.589 TEUR (Vj. 9.905 TEUR). Mitarbeiter

Am 30. September 2025 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 914 (31.12.2024: 984). Der Personalaufwand belief sich im Berichtszeitraum auf 73.639 TEUR im CENIT Konzern (Vj. 64.252 TEUR). Ausblick

Mit den dargestellten erfreulichen operativen Entwicklungen bewegt sich die CENIT Gruppe im Rahmen der im Juli 2025 veröffentlichen angepassten Prognose. Die vollständige Quartalsmitteilung zum 30.09.2025 finden Sie auf der Homepage der CENIT www.cenit.com/berichte Über CENIT:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von CENIT enthalten. Begriffe oder Aussagen wie "das Unternehmen kann", oder "das Unternehmen wird", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "fährt fort" und "schätzt", sowie ähnliche Begriffe und Aussagen kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantie dafür, dass getätigte Prognosen erreicht werden. Vielmehr sind diese Aussagen mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwierig vorherzusagen sind und basieren zudem auf Annahmen über künftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Aus diesem Grunde können die tatsächlichen Ergebnisse von den hier geäußerten Annahmen wesentlich abweichen. In einer zukunftsgerichteten Aussage, in der CENIT Erwartungen oder Annahmen in Bezug auf künftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, werden diese Erwartungen oder Annahmen in gutem Glauben getroffen, und es ist davon auszugehen, dass diese auf einer angemessenen Grundlage beruht; es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die Aussage, Erwartungen oder Annahmen eintreffen bzw. erreicht oder erfüllt werden. Das tatsächliche Betriebsergebnis kann wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und unterliegt bestimmten Risiken. Hierzu verweisen wir auf den Geschäftsbericht der CENIT AG.





