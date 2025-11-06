EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ecotel setzt erfolgreichen Wachstumskurs fort - die Ausrichtung als Multi Service Provider führt zu nach-haltiger Umsatz- und Margensteigerung



06.11.2025 / 08:00 CET/CEST

Gesamt-Umsatz: 90,0 Mio. EUR (Vj. 85,6 Mio. EUR)

Umsatz Geschäftskunden-Segment: 37,4 Mio. EUR (Vj. 35,0 Mio. EUR)

Umsatz Wholesale-Segment: 52,6 Mio. EUR (Vj. 50,6 Mio. EUR)

Rohertrag: 27,0 Mio. EUR (Vj: 24,5 Mio. EUR)

Operatives EBITDA: 6,0 Mio. EUR (Vj. 5,4 Mio. EUR)

Düsseldorf, 06. November 2025



ecotel - bundesweit führender Qualitätsanbieter für Geschäftskunden - blickt auf erfolgreiche 9 Monate im Jahr 2025 zurück. Die strategische Fokussierung als Multi Service Provider zeigt nachhaltige Wirkung: Wie geplant konnte der Konzernumsatz weiter gesteigert werden und erreichte 90,0 Mio. EUR (Vorjahr: 85,6 Mio. EUR).



Besonders positiv entwickelte sich das margenstarke Geschäftskunden-Segment, in dem ecotel den Umsatz um 2,4 Mio. EUR auf 37,4 Mio. EUR steigern konnte. Die konsequente Ausrichtung auf Multi Service Provider-Projekte, bei denen Firmen mit mehreren Standorten angesprochen werden, sowie hochwertige Produkt- und Lösungskomponenten trugen wesentlich zu diesem Wachstum bei.



Die strategische Fokussierung spiegelt sich auch deutlich im Rohertrag wider: Mit 27,0 Mio. EUR nach 24,5 Mio. EUR im Vorjahr konnte ecotel einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. Die Steigerung resultiert aus Effizienzgewinnen der skalier fähigen Plattformen sowie der gezielten Konzentration auf margenstarke Produktkombinationen und Dienstleistungen.



Auch das operative EBITDA entwickelte sich positiv und stieg um rund 10 % auf 6,0 Mio. EUR (Vorjahr: 5,4 Mio. EUR). Neben dem Umsatzwachstum sorgten insbesondere ein attraktives Produktportfolio sowie fortlaufende Prozessoptimierungen für die erfreuliche Ergebnisentwicklung.



Trotz einmaliger, operativ bereinigter Aufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR im Zusammenhang mit strategischen Neuausrichtung, konnte das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden, ein Beleg für die nachhaltige Ertragskraft des Unternehmens.



Der Free Cashflow lag nach den ersten neun Monaten aufgrund von Steuerzahlungen und Veränderungen im Working Capital bei -0,6 Mio. EUR und hat sich damit gegenüber den Vorquartalen deutlich verbessert.



Der in Hauptversammlung vom 27.Juni 2025 angenommene Vorschlag zur Dividendenausschüttung von 0,29 Euro je Aktie führte zu einer Auszahlung von 1,0 Mio. EUR im dritten Quartal.



Der Vorstand blickt weiterhin zuversichtlich auf das Schlussquartal 2025 und sieht ecotel strategisch wie operativ gut positioniert, um den eingeschlagenen profitablen Wachstumskurs fortzusetzen. Vor dem Hintergrund der bisherigen Geschäftsentwicklung erwartet das Unternehmen, die Jahresprognose zu erreichen.





(in Mio. EUR) Prognose 2025 Konzernumsatz 117 - 125 davon ecotel Geschäftskunden 49 - 53 davon ecotel Wholesale 68 - 72 Operatives EBITDA 10 - 11,5 Konzernüberschuss ~3

Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 210 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 11.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



