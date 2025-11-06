The following instruments on XETRA do have their first trading 06.11.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.11.2025Aktien1 MHY622674098 Navios Maritime Partners LP2 AU0000423089 AMA Group Ltd. Def.3 AU000000AVH4 AVITA Medical Inc. CDIS4 US40090E1064 Grupo Cibest S.A. ADR5 AU0000218869 Kingsland Minerals Ltd.6 AU0000247256 Lightning Minerals Ltd.7 CA6126484022 Montero Mining and Exploration Ltd.8 AU0000108219 Native Mineral Resources Holdings Ltd.9 KYG9445Z1090 Uju Holding Ltd.10 CA00792D2023 Advanced Gold Exploration Inc.11 CA2902575000 Else Nutrition Holding Inc.12 CA60256C2076 MindBio Therapeutics Corp.13 US92339H1014 Verano Holdings Corp.Anleihen/ETF1 US02079KAW71 Alphabet Inc.2 US02079KAY38 Alphabet Inc.3 XS3224609290 Alphabet Inc.4 XS3224609530 Alphabet Inc.5 XS3223273668 Colgate-Palmolive Co.6 US278642BE25 eBay Inc.7 US443201AD04 Howmet Aerospace Inc.8 XS3225988826 LSEG Netherlands B.V.9 USU88030BQ01 Tenet Healthcare Corp.10 USU88030BP28 Tenet Healthcare Corp.11 US02079KAU16 Alphabet Inc.12 US02079KAV98 Alphabet Inc.13 XS3224609456 Alphabet Inc.14 NZAIAD0290L4 Auckland International Airport Ltd.15 XS3225871121 Bank of Ireland Group PLC16 XS3224498108 Booking Holdings Inc.17 US278642BD42 eBay Inc.18 XS3226565482 Heineken N.V.19 XS3216220544 Katar, Staat20 NZWIAD0080L3 Wellington International Airport Ltd.21 XS3226478918 Alphabet Inc.22 US02079KAX54 Alphabet Inc.23 XS3224609373 Alphabet Inc.24 XS3224609613 Alphabet Inc.25 FR00140142K0 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]26 XS3224498363 Booking Holdings Inc.27 FR0129287324 Frankreich, Republik28 XS3225966699 OMV AG29 XS3213414033 The Export-Import Bank of Korea30 US02079KBA43 Alphabet Inc.31 XS3226545617 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)32 DE000GRN0032 Deutsche Kreditbank AG33 XS3225326282 ING Groep N.V.34 DE000A460PB2 Kreissparkasse Ludwigsburg35 US534187BZ19 Lincoln National Corp.36 XS3215634901 Morgan Stanley37 XS3226565219 Heineken N.V.38 DE000A351UR9 Brandenburg, Land39 DE000HEL0N60 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 DE000HEL0N52 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale41 DE000HEL0N78 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale42 DE000HEL0N03 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale43 IE000H3Q3AF6 Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - USD Acc44 IE000GU6MFI0 Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - USD Dist45 IE000TAV7246 Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc46 IE000M6STPW4 Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Dist47 IE000VZ8BBU9 Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - USD Acc48 IE000128BSS1 Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - USD Dist49 IE000UXDT343 Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - USD Acc50 IE000U882CN5 Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - USD Dist