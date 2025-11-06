Lausanne - Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im dritten Quartal mehr Umsatz erzielt. Zwischen Juni und September stieg der Umsatz (IFR) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,0 Prozent auf 261,2 Millionen Franken, wie das Westschweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum sogar 11,3 Prozent. Auf bereinigter Basis erreichte der Umsatz 278,3 Millionen Franken, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
