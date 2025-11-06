© Foto: Helmut Fricke/dpa

Die Commerzbank hat weniger verdient als erwartet. Während sie ihre Zinsprognose anhebt, hat sie gleichzeitig angekündigt, ihren kompletten Gewinn an die Aktionäre auszuschütten.Die Commerzbank hat im dritten Quartal 2025 einen unerwarteten Gewinnrückgang verzeichnet, bleibt aber operativ auf Kurs. Unter dem Strich verdiente das Frankfurter Institut 591 Millionen Euro, rund 8 Prozent weniger als im Vorjahr und unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 659 Millionen Euro gerechnet hatten. Der Rückgang ist laut Bank vor allem auf eine höhere Steuerquote und gestiegene Personalkosten zurückzuführen. Vor Steuern stieg der Gewinn dagegen um 16 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro, …