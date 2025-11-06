Ein Rekordgewinn, der an der Börse verpufft. Robinhood meldete für das dritte Quartal zwar einen beeindruckenden Gewinnsprung, doch ein entscheidender Makel trübt die Bilanz: Das Geschäft mit Kryptowährungen, der eigentliche Wachstumstreiber, enttäuscht die Erwartungen. Zusätzliche Unruhe stiftet eine Personalie an der Spitze.Der Nettogewinn des Online-Brokers schoss um 271 Prozent auf 556 Millionen Dollar oder 0,61 Dollar pro Aktie in die Höhe. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen ...

