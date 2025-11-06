© Foto: picture alliance / STRF/STAR MAX/IPx | STRF/STAR MAX/IPxDie Börsenplattform Robinhood erzielt ein Rekordvolumen von 80 Milliarden US-Dollar im Kryptohandel. Aktie fällt dennoch nachbörslich.Die US-Handelsplattform Robinhood (HOOD) hat im dritten Quartal 2025 erneut beeindruckende Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Besonders das Geschäft mit Kryptowährungen trieb die Ergebnisse an: Das Unternehmen meldete einen Umsatzsprung von 339 Prozent im Kryptohandel gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt erzielte Robinhood im Quartal 268 Millionen US-Dollar an Krypto-Umsätzen, verglichen mit 61 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Handelsvolumen in digitalen Vermögenswerten stieg auf 80 Milliarden US-Dollar - ein …Den vollständigen Artikel lesen ...
