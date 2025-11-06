Die Börsenplattform Robinhood erzielt ein Rekordvolumen von 80 Milliarden US-Dollar im Kryptohandel. Aktie fällt dennoch nachbörslich.Die US-Handelsplattform Robinhood (HOOD) hat im dritten Quartal 2025 erneut beeindruckende Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Besonders das Geschäft mit Kryptowährungen trieb die Ergebnisse an: Das Unternehmen meldete einen Umsatzsprung von 339 Prozent im Kryptohandel gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt erzielte Robinhood im Quartal 268 Millionen US-Dollar an Krypto-Umsätzen, verglichen mit 61 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Handelsvolumen in digitalen Vermögenswerten stieg auf 80 Milliarden US-Dollar - ein …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.