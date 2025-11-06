Deutschlands größter Rüstungskonzern bekommt weiterhin Verzögerungen beim Auftragseingang durch den Regierungswechsel in Deutschland zu spüren. Rheinmetall meldet mit den Quartalszahlen einen entsprechenden Wert unter Vorjahr. Doch der Chef Armin Papperger ist zuversichtlich, dass in im laufenden Quartal besser wird. Die Aktie legt im frühen Handel zu. Im dritten Quartal legte der Umsatz im Vorjahresvergleich um 13 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis stieg um 19 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär