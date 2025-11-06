Die Bundeswehr bummelt, Papperger liefert: Der Rüstungsgigant wächst zweistellig und zielt auf ein explosives Jahresende. Die Aktie steigt.Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat im dritten Quartal erneut zweistellige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn erzielt und seine Jahresprognose bestätigt. Zwar bremsten Verzögerungen bei Bundeswehraufträgen kurzzeitig die Dynamik, doch Vorstandschef Armin Papperger sieht das Unternehmen weiter auf Kurs für ein starkes Schlussquartal. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro, das operative Ergebnis kletterte um 19 Prozent auf 360 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich von 12,3 auf 12,9 Prozent. Unter …

