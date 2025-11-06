Das Marktumfeld für nahezu sämtliche Chemieproduzenten rund um den Globus bleibt schwierig. Darunter leidet derzeit auch der Kölner Spezialchemieproduzent Lanxess. So hat der MDAX-Konzern im dritten Quartal einen Rückgang des operativen Gewinns von 28 Prozent auf 125 Millionen Euro verbucht. Die Erlöse sanken um 16 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Zudem wurde ein Nettoverlust von 77 Millionen Euro ausgewiesen. Vor einem Jahr hatte Lanxess immerhin noch einen kleinen Überschuss von einer Million ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.