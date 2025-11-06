Das Marktumfeld für nahezu sämtliche Chemieproduzenten rund um den Globus bleibt schwierig. Darunter leidet derzeit auch der Kölner Spezialchemieproduzent Lanxess. So hat der MDAX-Konzern im dritten Quartal einen Rückgang des operativen Gewinns von 28 Prozent auf 125 Millionen Euro verbucht. Die Erlöse sanken um 16 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Zudem wurde ein Nettoverlust von 77 Millionen Euro ausgewiesen. Vor einem Jahr hatte Lanxess immerhin noch einen kleinen Überschuss von einer Million ...Den vollständigen Artikel lesen ...
