Von Ken Orchard, Head International Fixed Income bei T. Rowe Price Anleger sehen sich weiterhin einer Reihe von marktbezogenen und wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber, darunter politische Unsicherheit, anhaltende Inflation, hohe Haushaltsdefizite und anhaltende geopolitische Spannungen. Diese Faktoren können zu Volatilität führen und die Navigation erschweren, aber die gute Nachricht ist, dass Anleger potenziell attraktive Erträge aus Anleihen ...

