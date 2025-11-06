Mitteilung der The Platform Group AG:

Neunmonatszeitraum 2025 mit deutlichem Wachstum und Steigerung der Profitabilität, Prognose bestätigt

- Anzahl aktiver Kunden steigt um 48,9 % auf 6,7 Mio. (9M 2024: 4,5 Mio.) - Durchschnittlicher Warenkorb mit Zunahme auf EUR 125 (9M 2024: EUR 121)

- GMV-Wachstum um 48,4 % auf EUR 902,1 Mio. (9M 2024: EUR 608,4 Mio.)

- Umsatzwachstum um 43,2 % auf EUR 531,6 Mio. (9M 2024: EUR 371,2 Mio.)

- Organisches Umsatzwachstum mit 26,3 % (9M 2024: 18,4 %) wesentlicher Treiber für die positive Geschäftsentwicklung

- EBITDA (bereinigt) mit Zunahme von 86,2 % auf EUR 45,8 Mio. (9M 2024: EUR 24,6 Mio.)

- EBITDA (berichtet) wächst um 49,2 % auf 59,4 EUR Mio. (9M 2024: EUR 39,8 Mio.)

- Konzernergebnis deutlich um 63,5 % auf EUR 41,7 Mio. gesteigert (9M 2024: EUR 25,5 Mio.)

- Ergebnis je Aktie von 2,03 EUR (9M 2024: EUR 1,26)

- Starker Auftakt im 4. Quartal mit deutlichem Anstieg von Kunden- und Umsatzzahlen sowie Stärkung der Ergebnisseite

- Prognose für Geschäftsjahr 2025 bestätigt: GMV mindestens von EUR 1.300 Mio., Nettoumsatz EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio. sowie bereinigtes EBITDA EUR 54 Mio. bis EUR 58 Mio.

The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Neunmonatszeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...