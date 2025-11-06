Mit starken Zahlen sorgt Westwing im Nebenwertebereich am Donnerstag für Aufsehen. Der Online-Möbelhändler, der auch Bestandteil des AKTIONÄR-Depot ist, hat ein starkes drittes Quartal abgeschlossen. Die Aktie reagiert im frühen Handel entsprechend positiv und legt deutlich zu.Das Bruttowarenvolumen stieg bei Westwing im dritten Quartal zum Vorjahr um 5,4 Prozent, der Umsatz kletterte um 3,4 Prozent auf 99 Millionen Euro. Entscheidend ist aber, dass Westwing vor allem bei der Profitabilität deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
