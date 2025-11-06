Mit starken Zahlen sorgt Westwing im Nebenwertebereich am Donnerstag für Aufsehen. Der Online-Möbelhändler, der auch Bestandteil des AKTIONÄR-Depot ist, hat ein starkes drittes Quartal abgeschlossen. Die Aktie reagiert im frühen Handel entsprechend positiv und legt deutlich zu.Das Bruttowarenvolumen stieg bei Westwing im dritten Quartal zum Vorjahr um 5,4 Prozent, der Umsatz kletterte um 3,4 Prozent auf 99 Millionen Euro. Entscheidend ist aber, dass Westwing vor allem bei der Profitabilität deutlich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.