Vor genau zehn Jahren wagte Hapag-Lloyd den Schritt aufs Frankfurter Parkett - und lieferte. Der Börsengang 2015 spülte durch die Platzierung von 13,2 Mio. neuen Aktien zu 20 Euro rund 265 Mio. Euro in die Kasse. Das Geld floss in die Modernisierung und Erweiterung von Schiffs- und Containerflotte - die Basis für die Wachstumsspur der vergangenen Jahre. Für Langfristanleger war das Ticket lukrativ: Kursanstieg auf weit über 100 Euro plus Dividenden von mehr als 120 Euro je Aktie seit dem IPO. Dividendenmaschine mit Disziplin: >21 Mrd. Euro ausgeschüttet Hapag-Lloyd steht für umsichtige Kapitalallokation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...