"Was sind das für Striche an der Wand", fragt Reporter Thilo Mischke. "Das ist von den Kakerlaken, wenn du die daran zerdrückst", entgegnet Martin Lautwein. 2018 saß er als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation 48 Tage in einem syrischen Foltergefängnis. Eingesperrt auf zwei Quadratmetern. Unschuldig. Grundlos. Hilflos. Eine Zeit, die ihn nie mehr loslassen wird. In der Reportage "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast" (Montag, 10. November, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn) begibt er sich mit Thilo Mischke auf Spurensuche nach seinem Verhörer. Dem mit der roten Ferrari-Kappe. Dann stürzt völlig unerwartet das Regime in Damaskus. Sie können frei nach Syrien einreisen und Martin kehrt zurück in das befreite Gefängnis. Zurück in seine Zelle: "Hier war ich fünf Wochen drin ..." Thilo Mischke: "Die Spuren dessen, dass das hier ein Foltergefängnis war, sind einfach da. Vor sieben Tagen wurden hier noch Leute gefoltert."Anders als viele syrische Häftlinge kommt Martin frei. Mit Karim (29), der zehn Jahre seines Lebens in verschiedenen Foltergefängnissen verbringen musste, bekommen Thilo und Martin einen noch tieferen Einblick in die Welt des Assad-Regimes und eines 54 Jahre unterdrückten Volkes. "In unseren Interviews, die wir mit den Menschen in Syrien geführt haben, war klar: Hier ist ein Volk, das schwer traumatisiert ist durch jahrzehntelange Diktatur, durch Foltergefängnisse", schildert Journalist Thilo Mischke. "Das hat uns als Reporter:innen vor Ort wirklich betroffen. Selten hat eine Recherche so lange psychische Konsequenzen für uns alle gehabt, wie die Recherchen in Syrien."Produziert wird die Reportage von PQPP2."THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast" - am Montag, 10. November 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.Die weiteren ProSieben- und Joyn-Reportagen im Herbst:Montag, 17. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Zeitreise"Montag, 24. November 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!"Montag, 1. Dezember 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten"