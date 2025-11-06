Circus SE (WKN: A2YN35; Symbol: CA1) meldet eine Rahmenvereinbarung zwischen Circus Defence und BRAVE1, der Verteidigungstechnologie-Plattform der ukrainischen Regierung. Ziel: Integration und Skalierung moderner Verteidigungstechnologien. Startpunkt sind KI-basierte, autonome bodengestützte Versorgungssysteme, die umgehend an BRAVE1-Standorten eingebunden werden. Circus SE Strategische Tragweite: Von Logistik zu "Next-Gen" Defence Mit der Implementierung gibt Circus Defence sein Operativ-Debüt - zugleich der weltweit erste Einsatz der Systeme in aktiven Verteidigungsoperationen. Neben der Truppenversorgung ...

