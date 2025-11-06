Die Bastei Lübbe AG meldet für April-September 2025 57,0 Mio. € Umsatz und ein Konzern-EBIT von 5,9 Mio. € - das entspricht einer EBIT-Marge von 10,4 %. Treiber waren attraktive Neuerscheinungen mehrerer Bestsellerautoren, die im Q2 eine klar höhere Geschäftsdynamik brachten. Digital wächst schneller, Community normalisiert Der Digitalanteil kletterte auf 34 % (Vj. 32 %) - Audio und eBooks laufen. Community-getriebene Modelle steuern 28 % bei (Vj. 42 %) - erwartbar niedriger, da andere Blockbuster-Veröffentlichungen die Mischung verschieben. Im Segment Buch: 53,4 Mio. € Umsatz (Vj. 53,0), EBIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
