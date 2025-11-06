Die Bastei Lübbe AG meldet für April-September 2025 57,0 Mio. € Umsatz und ein Konzern-EBIT von 5,9 Mio. € - das entspricht einer EBIT-Marge von 10,4 %. Treiber waren attraktive Neuerscheinungen mehrerer Bestsellerautoren, die im Q2 eine klar höhere Geschäftsdynamik brachten. Digital wächst schneller, Community normalisiert Der Digitalanteil kletterte auf 34 % (Vj. 32 %) - Audio und eBooks laufen. Community-getriebene Modelle steuern 28 % bei (Vj. 42 %) - erwartbar niedriger, da andere Blockbuster-Veröffentlichungen die Mischung verschieben. Im Segment Buch: 53,4 Mio. € Umsatz (Vj. 53,0), EBIT ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.