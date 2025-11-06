EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Kooperation

LION E-Mobility kooperiert mit Castrol und treibt die Direktkühlung von Batterien für die nächste Generation von PHEV- und EV-Batteriesystemen voran



06.11.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LION E-Mobility kooperiert mit Castrol und treibt die Direktkühlung von Batterien für die nächste Generation von PHEV- und EV-Batteriesystemen voran



Zug, 06. November 2025 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft LION Smart Production GmbH eine Partnerschaft mit Castrol eingegangen ist, um die Entwicklung eines neuen hochmodernen Batteriemoduls für leistungsstarke EV-Anwendungen voranzutreiben. Dabei werden die innovative Direktkühlung von LION Smart mit den fortschrittlichen Thermofluiden und dem Know-how von Castrol im Bereich Batteriethermomanagement kombiniert.



Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Batteriethermomanagement für Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) weltweit durch direkte Batteriekühlung erheblich zu verbessern. Dabei handelt es sich um einen innovativen Ansatz, der das schnelle Laden und Entladen von Batteriezellen ermöglicht, die in eine leichte dielektrische Flüssigkeit getaucht sind. Castrol ON EV Thermal Fluids werden eingesetzt, um eine optimale Wärmeableitung zu gewährleisten, die Leistungsdichte zu erhöhen und die Lebensdauer sowie die Sicherheit der Batterie zu verbessern*.



Dieses neue Batteriemodul wurde für eine fortschrittliche Kühlung entwickelt. Es verfügt über einen modularen Aufbau für eine homogene Temperaturverteilung und einen minimalen Temperaturgradienten innerhalb der Zelle. Die Struktur ist so konfiguriert, dass die aktive gekühlte Kontaktfläche maximiert wird, während eine "Einzelzellensicherung" die potenzielle Ausbreitung von internen Kurzschlüssen reduziert.



Durch die Innovationen dieses Batteriemoduls konnte LION Smart das Batterietemperaturmanagement deutlich weiterentwickeln*. In der Folge trägt das Modul dazu bei, die Effizienz von Plug-in-Hybridfahrzeugen (PHEVs) zu steigern - durch ein höheres Maß an Energierückgewinnung, mehr Leistung bei geringeren Systemkosten und eine erhöhte Betriebssicherheit*.



Die Allianz mit LION Smart ist Teil von Castrols strategischem Fokus auf Technologien zur direkten Batteriekühlung und Innovationen im Bereich der Batteriekühlflüssigkeiten. Die Zusammenarbeit wurde auf der jüngsten Battery Show Europe hervorgehoben, wo Expertinnen und Experten von Castrol und LION Smart die Technologie live demonstrierten. Dabei zeigten sie, welches Potenzial die Lösung bietet, um die Leistung von PHEVs durch effizientere Kühlung und ein optimiertes thermisches Gleichgewicht deutlich zu verbessern*.



Matthias Donner, VP Advanced Mobility and Industrial Products bei Castrol, kommentierte: "Die direkte Batteriekühlung ist eine wegweisende Technologie für die Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Elektrofahrzeugen. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt hin zur Anwendung dieser Technologie unter realen Bedingungen. Die Partnerschaft mit LION Smart ermöglicht es uns, das volle Potenzial der Castrol ON EV Thermal Fluids in modernen Batteriesystemen zu demonstrieren. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, in der Elektrofahrzeuge schneller aufgeladen werden, eine längere Lebensdauer haben** und gleichzeitig unter extremen Bedingungen effizienter arbeiten können."



Michael Geppert, Head of Engineering bei LION Smart, fügte hinzu: "Unsere Batteriesystemarchitektur wurde entwickelt, um die Grenzen der elektrischen Leistung in Hochleistungsanwendungen zu erweitern, und das Know-how von Castrol im Bereich der direkten Batteriekühlung passt perfekt dazu. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, Lösungen der nächsten Generation anzubieten, die den wachsenden Anforderungen des Elektromobilitätssektors gerecht werden."





Hinweise:

*basierend auf internen Tests im Vergleich zu herkömmlichen indirekten Batteriekühlsystemen



**Die Vorteile von Castrol ON EV Fluids wurden in maßgeschneiderten Tests eines direkt gekühlten Systems unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen im Vergleich zu einem typischen indirekt gekühlten System nachgewiesen.





Über Castrol:

Castrol, eine der weltweit führenden Schmierstoffmarken, blickt auf eine stolze Tradition der Innovation zurück und hat schon immer die Träume von Pionieren beflügelt. Unsere Leidenschaft für Leistung, kombiniert mit einer Philosophie der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, hat es Castrol ermöglicht, Schmierstoffe und Fette zu entwickeln, die seit über 125 Jahren das Herzstück zahlreicher technologischer Meisterleistungen zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum bilden. Castrol ist Teil der bp-Gruppe und bedient Kunden und Verbraucher in den Bereichen Automobil, Schifffahrt, Industrie und Energie. Unsere Markenprodukte sind weltweit für ihre Innovation und hohe Leistung bekannt, die wir durch unser Engagement für Premium-Qualität und Spitzentechnologie erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.castrol.com .





Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.

Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.

www.lionemobility.com



LION E-Mobility Investor Relations:

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



