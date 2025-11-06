Zürich - Die Schweizer Börse SIX hat weiterhin grossen Ärger mit ihrer Worldline-Beteiligung. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet sie nach einer weiteren Goodwill-Anpassung einen hohen Verlust. Die SIX will nun nicht mehr «strategisch» an dem französischen Zahlungsdienstleister beteiligt sein. Wegen Worldline kommt es bei der SIX - auf Basis des Aktienkurses der französischen Gesellschaft vom Mittwochabend - zu einer Wertberichtigung im Gesamtjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab