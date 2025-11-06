NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Der Ausblick auf das Bruttowarenvolumen impliziere im Mittelwert, dass dieses im vierten Quartal im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen werde./rob/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000ZAL1111

