SMC-Research hat auf die jüngste Prognoseanpassung der 3U Holding AG mit einem reduzierten Kursziel reagiert, sieht für das Unternehmen aber weiterhin deutliches Potenzial. Laut SMC-Analyst Adam Jakubowski befinde sich das SHK-Segment infolge der schwachen Konjunktur und anhaltender Unsicherheiten derzeit in schwierigem Fahrwasser, doch durch das laufende Repowering-Projekt im Windpark Langendorf dürfte sich die Ergebnissituation bereits 2026 deutlich verbessern.

Die anhaltend schwache Konjunktur mit geringer Bautätigkeit und zunehmender Einkommensunsicherheit privater Haushalte lasse eine Erholung des SHK-Segments bislang nicht zu. Schwer wögen zudem die bestehende Unsicherheit über die weitere politische Ausgestaltung des Heizungsmarktes und die abwartende Haltung vieler Haushalte im Hinblick auf die anstehenden kommunalen Wärmepläne.

All das führe dazu, dass der Onlinehandel im SHK-Segment weiterhin ausgesprochen schwach sei, was 3U in dem betreffenden Segment - organisch - sinkende Erlöse beschere. Zusammen mit den Kosten der bislang nicht ausreichenden Gegenmaßnahmen sowie den Vorlaufkosten der eingeleiteten Kostensenkungs- und Effizienzverbesserungsinitiativen führe dies zu einem hohen Segmentverlust, der auch das Konzern-EBITDA der ersten neun Monate mit -1,9 Mio. Euro in die roten Zahlen habe rutschen lassen.

Daraufhin habe 3U nun die Prognose für 2025 revidiert. Statt eines Umsatzes zwischen 62 und 66 Mio. Euro und eines EBITDA von -0,7 bis -1,0 Mio. Euro würden nun Erlöse zwischen 54 und 56 Mio. Euro und ein EBITDA-Fehlbetrag zwischen -2,5 und -3,5 Mio. Euro erwartet.

Diese Revision sei in den Schätzungen von SMC-Research nachvollzogen worden. Dadurch - und durch die Aktualisierung des Wertbeitrags der großen Bitcoin-Position - habe sich das Kursziel von 2,40 auf 1,90 Euro reduziert. Da jedoch aufgrund des laufenden Repowering-Projekts im größten Windpark Langendorf für 2026 mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer deutlichen Ergebnisverbesserung auszugehen sei, bleibe SMC-Research grundsätzlich positiv. Aufgrund der geänderten Risikoeinstufung der Schätzungen werde das Urteil von "Buy" auf "Speculative Buy" geändert.

