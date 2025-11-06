Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PAUL Tech AG als Emittentin ("Emittentin") der EUR 35 Mio. 7,00% 2020/2025 Anleihe (ISIN DE000A3H2TU8/ WKN A3H2TU; "Anleihe") informiert darüber, dass die Gläubiger der Anleihe in einer Abstimmung ohne Versammlung gemäß dem Schuldverschreibungsgesetz ("Abstimmung ohne Versammlung") einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um ein Jahr zugestimmt haben, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

