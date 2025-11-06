Das Ringen des Dax um den Kursbereich von 24.000 Punkten geht weiter.Kampflos will sich der Index offenkundig nicht geschlagen geben. Neben den zahlreichen Quartalsberichten sorgt vor allem der noch immer andauernde Shutdown der US-Bundesbehörden für reichlich Gesprächsstoff. Mittlerweile hat der Shutdown ein rekordverdächtiges Ausmaß angenommen und ein baldiges Ende zeichnet sich noch immer nicht ab. Die Auswirkungen werden immer spürbarer. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.