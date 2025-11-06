Die Ernst Russ AG ("ER") wird am 11. November die Ergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate zum 30. September 2025 veröffentlichen. Wir erwarten ein solides Quartal mit keinen Veräußergungsaktivitäten, dafür aber mit widerstandsfähigen Betriebsergebnissen, feste Charterraten und hoher Verfügbarkeit der Schiffe. Das Management hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 gestrafft, mit Umsätzen zwischen 152 und 162 Millionen EUR und einem EBIT von 87 bis 102 Millionen EUR, was einen Anstieg von etwa 5 % in der Mitte der Bandbreite impliziert, der durch eine stetige Auslastung und Kostendisziplin getrieben wird. Die Umsätze im dritten Quartal sollten 38 Millionen EUR erreichen (-8 % im Jahresvergleich), mit einem EBIT von 11,5 Millionen EUR (-22 % im Jahresvergleich; Marge 30 %), was eine Normalisierung nach den Gewinnen des ersten Halbjahres widerspiegelt. Der kürzliche Erwerb nicht-strategischer Minderheitsbeteiligungen an sechs Feeder-Schiffen (ca. 40-50 Millionen EUR) stellt einen weiteren risikoarmen, strategischen Schritt zur Vereinfachung der Struktur dar. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (BUY) und erhöhen unser Kursziel auf 12,00 EUR, um die nachhaltige Wertschöpfung hervorzuheben. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag heruntergeladen werden.





