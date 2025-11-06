EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Personalie

06.11.2025 / 12:19 CET/CEST

Vorzeitige Vorstands-Vertragsverlängerung des Finanzvorstands der Westwing Group SE

München, 6. November 2025 - Der Aufsichtsrat der Westwing Group SE hat entschieden, den Vertrag des amtierenden Finanzvorstands Sebastian Westrich vorzeitig zu verlängern. Sebastian Westrichs neue Amtszeit läuft bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2029.

Sebastian Westrich hat zusammen mit dem CEO und dem weiteren Management-Team die ersten beiden Phasen des dreistufigen Transformationsplans zur Wertsteigerung des Unternehmens erfolgreich umgesetzt. In der nun beginnenden dritten Phase liegt der Fokus auf der Positionierung von Westwing als führende One-Stop-Destination im Premiumsegment für Home & Living, Wachstum und steigender Profitabilität.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Christoph Barchewitz, kommentiert im Namen des Aufsichtsrats:

"Sebastian Westrich hat seit seinem Eintritt ins Unternehmen im August 2023 die positive Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mit vorangetrieben. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist Ausdruck unseres Vertrauens und wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit."

"Ich danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem CEO, dem Management-Team und unseren engagierten Mitarbeitenden die Umsetzung unseres Transformationsplans weiter voranzutreiben - mit dem klaren Ziel, das volle Wertpotenzial von Westwing zu realisieren", so Sebastian Westrich.