Der Hamburger Wirkstoffspezialist Evotec bleibt unter Druck: Eine anhaltend schwache Nachfrage sorgt für eine zu geringe Auslastung der Kapazitäten und belastet das Ergebnis durch hohe Fixkosten. Zusätzlich schlagen die Anlaufkosten der Biotech-Tochter Just - Evotec Biologics (JEB) im französischen Toulouse zu Buche. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, führte dies in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres zu einem deutlich höheren operativen Verlust als im Vorjahr.Doch es gibt auch ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.