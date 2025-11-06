FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Der Wirkstoffforscher habe im dritten Quartal deutlich die Erwartungen verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Abgabe eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) an Sandoz erwähnte der Experte aber positiv./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET



