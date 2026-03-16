Die deutschen Biotech-Vertreter Evotec und BioNTech haben Anlegern zuletzt nicht unbedingt Laune gemacht. Wir hatten die Kursentwicklung bei beiden Titeln zuletzt richtig antizipiert und sehen weitaus größeres Potenzial bei unserem Top-Favoriten 2026. Während Evotec über die kommenden Monate erstmal mühsam Vertrauen wieder aufbauen muss, sind es bei BioNTech die anstehenden klinischen Studienergebnisse, die für neue Impulse nach dem überraschenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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