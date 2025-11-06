FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Noch wichtiger sei jedoch, dass die Bank sowohl beim Nettozinsertrag als auch beim Kreditwachstum wieder an Dynamik gewonnen habe, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./tih/ag



